Elbistan'da kamyonet devrildi: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Darende- Elbistan Karayolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde mevsimlik işçileri taşıyan sürücü Süleyman Kızıloğlu (29) yönetimindeki 38 VN 945 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü Süleyman Kızıloğlu (29) ile Şükrü Güven (16) Kudret Kızıloğlu (14), Fatma Kızıloğlu (11) Eyyüp Kızıloğlu (17) , Ahmet Kızıloğlu (18) ve Dilşah Kızıloğlu (18) yaralandı.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.