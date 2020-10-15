Elbistan'da kaza! Servis aracı yaşlı adama çarptı...

Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki servis aracı, Elbistan - Doğan karayolu Çatova Mahallesi yakınlarında 77 yaşındaki Veli Boran'a çarptı.

Kaza sonrası yaşlı adam için olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde gerekli incelerini yaparken, yaşlı adamın canezesi savcılık incelemesi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.