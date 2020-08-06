Elbistan'da ''Koronavirüs Tedbirleri Denetimi'' yapıldı!

Elbistan'da 120 polis memurunun yer aldığı, KOVID- 19 Tedbirleri Kapsamındaki denetimlere, kaymakam Özkan Demir, Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan da katıldı.

Elbistan'da yoğunluğun yaşandığı Meydanlarda vatandaşların salgınla ilgili tedbirlere uymaları konusunda uyarı yapıldı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"İçişleri bakanımızın talimatıyla, sağlığımız için hepimiz için bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı denetimi icra ediyoruz. Sahada güvenlik birimlerimiz, denetim komisyonlarımız, denetimde görev alan bütün arkadaşlarımız en geniş kapsamlı işletmeleri denetliyorlar. Vatandaşlarımızı tekrardan maske takma, sosyal mesafeye uymasını ve hijyen kurallarına uyması noktasında bilinçlendirmek üzere bütün ekiplerimiz sahada, bütün vatandaşlarımızdan sosyal mesafe kurallarına uymalarını maske takmaya riayet etmelerini ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Denetimde Görev alan ekiplerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.