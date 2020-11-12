Elbistan'da Milli Ağaçlandırma Gününde Adalet Ormanına çam fidanı dikildi!

Elbistan’da Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında, Milli Ağaçlandırma Gününde, Şardağı eteklerinde cumhuriyet başsavcılığınca oluşturulan Adalet Ormanına ilçe protokolü, STK üyeleri ve vatandaşların katılımı ile yüzlerce çam fidanı dikildi.

Yeşil bir Elbistan için kollar sıvandı. Kimileri kürek aldı eline, kimileriyse can suyu vermek için kovalarla su taşıdı.

Çam fidanları büyük bir heyecan içinde toprakla buluşturuldu.

Elbistan’ın ağaçlandırılıp yeşile kavuşturulması için her fırsatı değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Kaymakam Özkan Demir: “Milli Ağaçlandırma Günü dolasıyı ile Geleceğe Nefes kampanyası çerçevesinde Elbistan’daki bütün kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile güzel bir ağaçlandırma faaliyeti icra ediyoruz. Ben emeği geçen başta Cumhuriyet Başsavcımız Hayri Ormancı olmak üzere, denetimli serbestlik müdürlüğümüze, orman işletme müdürlüğümüze emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün dikeceğimiz her bir fidan gelecek için bir nefes olacaktır. Elbistan’ımızın ağaçlandırmaya ihtiyacı var. Bugün ben vatandaşlarımla ayrı bir konuyu daha paylaşmak istiyorum. İnşallah Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’ın destekleri ile orman işletme şefliğimizin müdürlüğe dönüştürülmesi noktasında çalıma başlatıldı. Sayın bakanımızın gayretleri ve destekleri ile bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Akabinde de Elbistan’ımızda ağaçlandırma çalışmalarının hızlandırılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de: “ Bugün cumhuriyet başsavcılığımız tarafından yaklaşık 500 dönüm alanda oluşturulan Adalet Hatıra Ormanı’na fidan dikerek Elbistan’ı yeşillendiriyoruz. Şehrimizin yeşillendirilmesi, hava kirliliğinin önlenmesi açısından son derece önemli bir faaliyet yürütülüyor. Tüm vatandaşlarımızı uygun gördükleri her alana ağaç dikmeye davet ediyorum. Biz belediye olarak bütün mahallelerimizde ağaçlandırma seferberliği başlattık. Her yıl 1 milyona yakın bir fidan talebimiz oluyor orman işletme müdürlüğümüzden. Yeşil bir Elbistan için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı da yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği dolayısı ile yeni oluşturmaya başladığımız Adalet Ormanını ağaçlandırmak için bir araya geldik. Ağaçların ormanın önemini her platformda dile getiriyoruz. Ülkemiz kısa sürede çok ciddi orman kaybına maruz kaldı. Aynı zamanda Elbistan’da da hava kirliliği çok kritik seviyelerde biz bu vesileyle naçizane bir adalet ormanı oluşturma çabasına giriştik. Bugünde ilçe protokolümüz, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile farkındalık oluşturmak amacıyla fidan diktik. Bize destek olan sayın kaymakamımıza belediye başkanımıza, denetimli serbestlik müdürlüğüne, orman işletme şefliğine ve tüm katılımcılara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Ak Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl başlattığı kampanya kapsamında bugün de Şardağı eteklerine fidan diktik. İnşallah bu çalışmalar geleceğimize bir nefes olacaktır. Yeşil bir Elbistan için adım adım ilerliyoruz” ifadelerine yer verdi.