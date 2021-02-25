Elbistan'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 25.02.2021, 00:07
Edinilen bilgiye göre, E.Y. (19) idaresindeki 46 LP 238 plakalı otomobil, Söğütlü Mahallesi'nde yol kenarında yaya olarak ilerleyen 18 yaşındaki E.C.Ö'ye çaptı.
Kazada yaralanan E.C.Ö. olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.
Ağır yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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