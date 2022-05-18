Elbistan'da silahlı kavga: 1 yaralı
Elbistan’da bir iş yerinde çıkan kavgada silah kullanılması sonucu bir kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2022, 19:16 18.05.2022, 19:21
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Zekibey İş Merkezinde, M.A.Ö.(28) ile T.T. (38) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavganın büyümesi sonucu silahına sarılan T.T., M.A.Ö.’yi yaralayıp olay yerinden uzaklaştı.
Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan M.A.Ö. tedavi altına alınırken, olay yerinde inceleme yapan polisekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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