Elbistan'da Suriyeli ailenin yaşadığı kerpiç ev çöktü!

Olay, Güneşli Mahallesi, Şirinevler Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Güneşli Mahallesi, Şirinevler Sokak'ta Suriyeli ailenin yaşadığı 2 katlı kerpiç evin bir kısmı büyük bir gürültü ile çöktü.

Meydana gelen olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken evin çöken kısmında kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Polis ekipleri, hasar gören evin çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak çembere aldı.