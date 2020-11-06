Elbistan'da trafik kazası: 1 yaralı
Elbistan'da seyir halinde bulunan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki orta refüje çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 06.11.2020, 14:34
Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 46 BR 551 plakalı otomobil, Afşin - Elbistan karayolu, Karaelbistan Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak, orta refüje çarptı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Ö. isimli kişi yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan kişi, Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikata başladı.
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