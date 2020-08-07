Elbistan'da trafik kazası: 4 yaralı
Elbistan - Malatya karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.08.2020, 19:12
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Elbistan - Malatya karayolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Orhan Kurt'un kullandığı 06 BEK 34 plakalı otomobil ile Yusuf Kaçmaz idaresindeki 46 ABM 300 plakalı hafif ticari araç, Elbistan Malatya karayolunun 21. kilometresinde çarpıştı.
Çarpışma nedeniyle takla atan otomobilin sürücüsü Orhan Kurt (52) ile birlikte araçta bulunan Arzu Kurt (51), Eylül Kurt 15) ve Mustafa Ata Kurt (11) yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların tedavisi sürüyor.
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