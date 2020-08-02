Elbistan'da tüfekle oynayan çocuk kazara kardeşini vurdu

Olay, Elbistan ilçesine bağlı Atmalıkaşanlı Mahallesi'nin Kırık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa D. (9) babası ile birlikte Kırık mevkisinde hayvan otlattıkları esnada tek kırma av tüfeğiyle oynamaya başladı. Mustafa D'nin elindeki av tüfeğinin bu sırada ateş alması sonucu 4 yaşındaki kız kardeşi Deniz Can D'nin başına isabet etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuklarını araçları ile hastaneye görürken, Kangal Mahallesi'ne ulaşan sağlık ekiplerine burada teslim edildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen 4 yaşındaki kız çocuğunun tedavisine sevk edildiği Kahramanmaraş'ta devam edileceği öğrenildi.