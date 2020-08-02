Elbistan'da tüfekle oynayan çocuk kazara kardeşini vurdu
Elbistan ilçesinde 9 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle oynarken kazara kız kardeşini vurdu.
Olay, Elbistan ilçesine bağlı Atmalıkaşanlı Mahallesi'nin Kırık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa D. (9) babası ile birlikte Kırık mevkisinde hayvan otlattıkları esnada tek kırma av tüfeğiyle oynamaya başladı. Mustafa D'nin elindeki av tüfeğinin bu sırada ateş alması sonucu 4 yaşındaki kız kardeşi Deniz Can D'nin başına isabet etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuklarını araçları ile hastaneye görürken, Kangal Mahallesi'ne ulaşan sağlık ekiplerine burada teslim edildi.
İlk müdahalesi ambulansta yapılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen 4 yaşındaki kız çocuğunun tedavisine sevk edildiği Kahramanmaraş'ta devam edileceği öğrenildi.
|İmsak
|03:55
|Güneş
|05:30
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25