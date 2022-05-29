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Elbistan'da ülkücü şehitler yâd edildi

Elbistan Ülkü Ocakları tarafından 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü sebebiyle kortej yürüyüşü ve kabir ziyaret gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 29.05.2022, 14:18
Elbistan'da ülkücü şehitler yâd edildi

Elbistan Ülkü Ocakları tarafından 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü sebebiyle Elbistan'da kortej yürüyüşü ve kabir ziyareti gerçekleştirildi.

Yürüyüşe ve kabir ziyareti programına Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muammer Zincirkıran ve ocak yönetimi ile üyeleri katıldı.

Yürüyüş ve kabir ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muammer Zincirkıran,  "Binlerce ülkücü şehidin, uğruna canını verdiği bu davanın mensupları olarak bizler de her an şehadete hazırız. Bu serdengeçtilikle bizi davamıza bağlayan ülkü sevdamız, bizleri şehadet fikrine her an hazır kılıyor. Bizler davası için canını verenleri, kanıyla mukaddes vatan toprağımızda çiçekler açtıran şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız.

Kantinde iftarını açtıktan hemen sonra şehit edilen Ruhi Kılıçkıran'dan, yapılan otopsi sonucu 36 saattir yemek yemediği anlaşılan, cebinden sadece 35 kuruş çıkan Yusuf İmamoğlu'na; kırılmadık kemiği, patlamadık yeri kalmayan, ağzından ciğerlerine bisiklet pompasıyla hava verilerek, ciğerleri de patlatıldıktan sonra okulun 3'üncü katının penceresinden aşağıya atılan Dursun Önkuzu'ya, görevli imamın "Hiç evliya gördünüz mü?" diyenlere "Evet Halil ile Selçuk'u gördüm diyeceğim" dediği, Selçuk Duracık ve Halil Esendağ'a, idam edilirken "Zafer her zaman Allah'a inananlarındır" sözlerini ciğerlerimize ilmek ilmek işleyen Mustafa Pehlivanoğlu'na, 12 Eylül idaresi tarafından asılarak şehit edilen korkusuzca idam sehpasına yürüyüşüne şahit olan cezaevi personelinin "Bizce şehittir. O şehitlik mertebesine ermemiş birinin kârı değildir, sevinerek ve koşarak ilmiği boynuna geçirmek" dediği Cengiz Baktemur'a, tarih okurken tarih yazan, ismini yere göğe kazıdığımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar daha sayamadığım nice şehitlerimiz bu davayı dava yapan bizlerin onuru, namusu her şeyden öte ömür boyu şeref nişanesi olarak taşıyacağımız yüz aklarımızdır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin "Başkalaşma tuzaklarına düşmeden, kimliğimizden kopmamızı isteyenlere aldanmadan Hak yolu, Hakikat yolu, Allah yolundan çıkmadık, bundan sonra da çıkmayacağız" sözleri, ülkücü hareketin davasının ilk günkü gibi diri olduğunun en güzel örneğidir. Bizler Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve şehitlerimizin emaneti olan bu davayı son nefer, son nefes ve son damla kana kadar sürdürmeye ant içmiş, Ülkücü Hareket'in mensuplarıyız. 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere Şehit Bakanımız Gün Sazak'ı, her biri bir destan gibi tarihe mâl olan Ülkücü Şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş, dava büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Program Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikle Kur'an-ı Kerim tilaveti ile birlikte dualar okunarak sonlandırıldı.

#Elbistan Ülkü Ocakları #ülkücü şehitler #Elbistan
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