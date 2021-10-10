Elbistan'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ''uyuşturucu ticareti'' yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Operasyon neticesinde suç üstü yakalanan suça sürüklenen bir çocuğun üzerinde yapılan aramada toplam 0.23 gram Met Amfetamin maddesi ele geçirildi.

Suça sürüklenen çocuğun uyuşturucu madde satın aldığı, şahsın ikametinde yapılan aramada iki parça halinde 3.41 gram kubar esrar maddesi ile bir parça halinde 0.21 gram Met Amfetamin maddesi ve 1 adet Kurusıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.

Evde bulunan bir bayan ile iki suça sürüklenen çocuk hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan tahkikata başlanıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen A.E. isimli şahıs çıkartıldığı Elbistan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.