Elbistan'daki 'kız çocuğuna istismar' olayından 7 tutuklama çıktı

Kendisine cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla polise şikayetçi olan B.K.’nın Malatya Çocuk İzleme Merkezi'nde Pedagoglar eşliğinde verdiği ifade doğrultusunda polis operasyon başlatmış, adı geçen 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 7 kişi tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

6 şüpheli hakkında ise yaş küçüklüğü ve tabi oldukları suça ilişkin şikâyet süresi gibi nedenlerle adli kontrol şartı ile yargılanmalarına karar verildi.