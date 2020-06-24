Elbistan Devlet Hastanesi başhekimi Prof.dr. Yasım’dan uyarı!
Koronavirüs vaka sayılarının kurallara uymama sonucu artmaya başladığını belirten, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, maske takılması ve hijyen kurallarına uyulması zorunluluğunu hatırlattı.
KAHRAMANMARAŞ 24.06.2020, 16:34
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Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım Başhekim, randevu almadan hastaneye gidenlerin de muayene edilmediğini söyledi.
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