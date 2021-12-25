Elbistan Devlet Hastanesi’ne 128 kesitli tomografi cihazı

Hastane yönetiminin AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’dan talep ettiği yaklaşık 10 milyon lira tutarındaki 128 kesit tomografi cihazının kurulumuna başlandı. Cihaz testlerin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacak.



Elbistan Devlet Hastanesi’nde 16 kesit çekim yapabilen tomografi cihazının yerine 128 kesit çekim yapabilen yeni cihaz kuruluyor.

Devlet hastanesi yönetiminin AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’dan gelişmiş tomografi cihazı talebi olumlu sonuçlandı.

Sağlık Bakanlığı’nca temin edilen yeni cihaz, Elbistan Devlet Hastanesi’nde kurulum aşamasında. Mühendislerin kurulumu tamamlaması ve test aşamalarının sonuçlanmasının ardından sadece 46 ilde bulunan cihaz bölge halkına hizmet vermeye başlayacak.



Hastaneyi ziyaret ederek kurulum çalışmaları hakkında bilgi alan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, şehrin bütün ihtiyaçlarının Mahir Ünal’ın destekleriyle giderildiğini söyledi.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde 128 kesit çekim yapabilen tomografi cihazının teminiyle büyük bir ihtiyacın ortadan kaldırıldığına değinen Tıraş yaptığı açıklamada: “Elbistan’da müjdeler bitmiyor, sayın bakanımız Mahir Ünal’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz ay ağız ve diş sağlığı merkezi ve anjiyo ünitesi hizmete açılmıştı. Bugünde Elbistan Devlet Hastanemiz gelişmiş bir cihaza kavuşturuldu. Hastanemizde 2 ve 16 kesitli cihaz vardı. Allaha şükür yaklaşık 10 milyon lira değerinde128 kesitli yeni cihazımızın kurulumu yapılıyor. Sadece 46 ilde kullanılan bu cihazı Elbistan’ımız da kullanacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal’a çok teşekkür ediyorum.

Diğer yandan, devlet hastanemize 4 yeni branş doktorunun ataması yapıldı. Anjiyo ünitesinde kısa süre içerisinde 60’a yakın anjiyo yapıldı. Bu hastalar Maraş’a yada Malatya’ya gitmek zorunda kalacaklardı ama hamd olsun, bakanımız Mahir Ünal’ın desteğiyle açılan anjiyo ünitesi de vatandaşımızın elinden tutmaya başladı. Hayırlı hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı