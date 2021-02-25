Elbistan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkan adayı İsmail Genç: Çeyrek asır oldu, esnafımız artık yeter diyor

Elbistan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkan adayı İsmail Genç aylardır sürdürdüğü seçim çalışması kapsamında kapı kapı dolaşıp, esnaflarla sohbet ederek esnaf canlısı bir kooperatif yönetiminin nasıl olması ve kendilerinin göreve gelmesi halinde nasıl bir yöneticilik yapacaklarını anlatıyor.

Kooperatifin esnafın zor gününde yanında olması, derdini dinlemesi, maddi manevi yanında olması gerektiğine vurgu yapan Genç: “ uzun süredir esnaflık yapan biri olarak esnaflarımızın bütün sorunlarını bilen, onların zor zamanlarında ne istediklerini ve ne yapılması gerektiğini bilen insanlarız. Esnaflarımız en çok ta sıkıştıkları zor günlerde mevcut kooperatif yönetiminin kapılarını çalmamasından, karşılarında aday olmaması halinde seçim zamanlarında bile kendilerine tenezzül edilmemesinden şikâyet ediyorlar. İnşallah kısmet olur da yönetime gelirsek ne yapıp ne yapmayacağımızı çok iyi biliyoruz. İyi günlerinde de, zor günlerinde de esnafımızın yanında olacağız. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin varlığını hissettireceğiz. Esnaflarımızın bize olan güven ve teveccühü bizleri onura ediyor. Esnafımız büyük bir heyecanla seçim gününü bekliyor. Hakkımızda hayırlısını diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretlerde, Genç’e çıktığı yolda başarı dileklerinde bulunan esnaflar, çeyrek asra yakın bir zamandır görevde olan mevcut kooperatif yönetiminin kendilerini ancak karşılarına ciddi bir başkan adayı çıktığı için 20 yıl sonra hatırlamaya başladıklarından yakınarak, “mevcut yönetim hiçbir zaman esnaf canlısı olmadı. Karşılarında aday olmadığı zamanlarda seçim zamanlarında bile kapımızı itmediler. Zor günlerimizde esnaf kefalet kooperatifinin varlığını hiçbir zaman hissedemedik. Çeyrek asra yaklaştı, tadı varsa artık yeter. Kooperatif yöneticilerimiz enerji dolu olmalı, zor zamanlarımızda yanımızda olmalı” diyerek, heyecanla seçimi beklediklerini söylediler.