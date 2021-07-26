Elbistan festivali kortej ile başladı!

Elbistan’da düzenlenen ve birbirinden ünlü 7 sanatçının sahne alacağı festival kent merkezinde düzenlenen kortej ile başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bando takımının eşlik ettiği kortej, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç ve Habibe Öçal ile Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Gençlik Merkezi üyesi gençler ve vatandaşların katılımı ile Karaoğlanoğlu meydanından başlatılıp, Dulkadiroğlu Caddesi, Dr. Hasan Bey Caddesi ve Karacabey Caddesi güzergahından Karaoğlanoğlu Meydanına ilerleyerek burada sına erdi.

Korteje vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Korteje katılan heyet, müzik festivalinin yapılacağı Pınarbaşı Mesire Alanı’na geçerek burada açılan stantları ziyaret edip esnaflarla sohbet etti.

Elbistan müzik festivali kapsamında bu akşam saat 20:30’da Cem Adrian sahne alacak.