Elbistan Festivali’nde 350 bin kişinin gözü üzerinizde olacak

Dev organizasyonun, firmaları ve ürünleri açısından benzersiz bir tanıtım imkanı sunacağını düşünen esnaflar ise, günler öncesinden festival alanında yer almak için hazırlıklarına başladı. Festival komitesi, stant ve reklam anlaşmaları için önceliğin Elbistan esnafına verileceğini belirterek, “350 bin kişinin gözünün üzerinde olmasını istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın” çağrısında bulundu.

Hemen hemen hepsi de ülke genelinde ve yurtdışına milyonlarca hayran kitlesine sahip olan 7 ünlü sanatçı, Elbistan Festivali’nde konser düzenleyecek. 26 Temmuz’da Cem Adrian’la başlayacak Elbistan Festivali’nde Mehmet Erdem, Yusuf Güney, Ali Kınık, Irmak Arıcı, Oğuz Aksaç ve Haluk Levent sahne alacak. Elbistan Festivali, sadece akşam saatlerinde başlayacak konserlerle sınırlı olmayacak. 7 gün sürecek Elbistan Festivali’nde etkinlikler gün içinde başlayarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

Katılım açısından sınırların ötesinde bir organizasyon olacağı şimdiden net bir şekilde görülen Elbistan Festivali, kentin kendine özgü kimliğine uygun bir konsepte bürünecek. Festivalde, Ali Olcay, Bekir Tanık, Aynur Bolat, Burak Kılınç, Metin Salt, Mehmet Yapıcı, İdal Taşar, Eylül Öner, Cengiz Demir, Aşık Tekini, Mustafa Aydın ve Deniz Doğan gibi yöresel sanatçılar da sahne alarak, katılımcıların kulaklarının pasını silecek.

7’den 70’e tüm halkın ilgisini çekecek etkinlikler ise festivalin gündüz bölümünün en önemli parçası olacak. Yüzme yarışı, paramotor, flyboard, okçuluk, scuba diving, kano gösterileri, okçuluk, yamaç paraşütü, yüzme yarışı, geleneksel çocuk şenlikleri, kaya tırmanışı ve offroad gösterileri, katılımcılara adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşatacak.

Hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğü Elbistan Festivali’nin en önemli boyutu ise kent ekonomisine sunacağı katkı olacak. Festivalin tanıtımı, yurtiçi ve yurtdışında çok geniş kitlelere ulaşacak şekilde profesyonel ellerle yapılıyor. Festivalin duyurulmasının ardından ilçedeki otellerin neredeyse tamamı doldu. Günlük 50 bin ziyaretçinin beklendiği Elbistan Festivali’nde toplam ziyaretçi sayısının ise 350 bine ulaşması öngörülüyor.

Kentin, bu kadar kısa süre içerisinde nüfusunun 2 katından fazla bir ziyaretçiye ev sahipliği yapacak olması, birçok sektördeki esnaflara da özel bir tanıtım ve kazanç imkanı sunacak. Festival, hem reklam hem de ürün satışı ile Elbistan esnafının 350 bin kişiye kendisini göstermesine vesile olacak. Elbistan Festivali’nde firmalara ve esnaflara 100 adet stant açma imkanı sunulacak. Düşük bütçelerle 1 hafta boyunca festival alanında açık olacak stantları kiralamak isteyen esnaflar, Elbistan Festival Komitesi ile irtibata geçebilecek. Çok kısa sürede stantların büyük bölümü kiralanırken; öncelik de Elbistan esnafına veriliyor.

Elbistan Festival Komitesi, esnaflara ve firmalara çağrıda bulunarak bu fırsatı kaçırmamalarını istedi. Festivalin sadece satış ve kısa süreli kâr beklentisi olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken festival komitesi, “Firmanızın hem ulusal hem de yurtdışında bilinirliğini sağlamak için yerinizi şimdiden alın” çağrısı yaptı.