Elbistan-Göksun kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
Kahramanmaraş'ta Elbistan ile Göksun arasında ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.02.2021, 00:55
Kahramanmaraş'ta Elbistan ile Göksun arasında ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Trafik ve kara yolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.
Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Polis ekipleri, tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyarıyor.
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