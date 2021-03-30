Elbistan Hz.Hamza Camii hayırseverlerin yardımını bekliyor
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 2019 yılında temeli atılıp inşasına başlanan Hz.Hamza Camii hayırseverlerin yardımını bekliyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.03.2021, 19:03 30.03.2021, 19:13
Elbistan’da Yeşilyurt Mahallesi TOKİ Konutları civarında hayırseverlerin yardımı ile inşasına başlanan Hz.Hamza camisinde kaba inşaat tamamlandı.
Yapılan yardımlar ile ince işçilik aşamasına getirirken cami inşaatının sürdürülebilmesi için hayırsever vatandaşların yardımı bekleniyor.
Hz.Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur, inşaata devam edebilmek için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.
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