Elbistan Hz.Hamza Camii hayırseverlerin yardımını bekliyor

Elbistan’da Yeşilyurt Mahallesi TOKİ Konutları civarında hayırseverlerin yardımı ile inşasına başlanan Hz.Hamza camisinde kaba inşaat tamamlandı.

Yapılan yardımlar ile ince işçilik aşamasına getirirken cami inşaatının sürdürülebilmesi için hayırsever vatandaşların yardımı bekleniyor.

Hz.Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur, inşaata devam edebilmek için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.