Elbistan için büyük öneme sahip olan Şehir Müzesi’nin açılışı yapıldı

Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili, Mahir Ünal, Elbistan Şehir Müzesi’nin Açılışını Gerçekleştirmek ve Devam Eden Yatırımlarla İlgili İncelemelerde Bulunmak Üzere İlçeye Gitti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 3 Günlük Kahramanmaraş Programına, Elbistan’la Devam Etti. Arsan Kavşağı Başta Olmak Üzere Yol Yapım Çalışmalarını İnceleyen Ünal İlçedeki Programına Elbistan-Göksun Karayolundaki Çalışmaları İnceleyerek Başladı.

Ardından Müze Açılış Törenine Geçen Ak Parti TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a Kent Protokolü, Siyasi Parti Temsilcileri De Eşlik Etti.

Elbistan İlçesi İçin Büyük Öneme Sahip Olan Ve Ciddi Bir Bütçe İle Yapımı Gerçekleşen Müze Açılışında Konuşan Kültür Ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan “Bugün Açılışını Gerçekleştirdiğimiz Şehir Müzesiyle Müzecilik Anlayışını Farkı Bir Boyuta Taşımış Olduk” Dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun İse Yaptığı Konuşmada “İçerisinde Binin Üzerinde Eser Bulunan Elbistan Şehir Müzemizin Açılışının Sevincini Yaşıyoruz” Diye Konuştu.

Ak Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Yaptığı Konuşmada “Kurduğumuz Her Hayalimizi Gerçekleştirdiğimiz İçin Allahımıza Hamd Olsun” İfadelerine Yer Verdi.