Elbistan ilçesinde bir kişi gözaltına alındı!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kurduğu özel düzenekler ile evinde kenevir bitkisi yetiştiren kişi yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 25.06.2022, 12:51
Elbistan’a bağlı kırsal Taşburun Mahallesi’nde M.Ö. (42) adlı vatandaşın evinin alt katında depo olarak kullandığı yerde özel düzenekler ile kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı.
Yapılan aramada 110 kök hint keneviri bitkisi ile kurumaya bırakılmış 2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ile kenevir bitkisi ve özel düzeneklere el koyan jandarma ekipleri M.Ö.’yü gözaltına aldı.
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