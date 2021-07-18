Elbistan ilçesinde traktör ile kamyonet çarpıştı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 18.07.2021, 21:42
Sabri Erdoğan (54) yönetimindeki 46 ABB 281 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş -Darende karayolu Büyükyapalak Mahallesi'nde Mehmet Yavuz (21) idaresindeki traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin devrildiği kazada, sürücüler ile kamyonetteki yolcu konumundaki Ahmet Aktaş yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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