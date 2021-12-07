Elbistan İlçesinde uçuş heyecanı yaşadılar!

Elbistan Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Turgut Akbaş tarafından ilçenin tarihi dokusu ve doğal güzelliklerinin tanıtımı adına ilçeye davet edilen Jımmy Gıroux ve eşi Marisel Ydel ile Jamıe Leıbert ve eşi Sandra Ziyonev 1550 rakımından atlayıp, yamaç paraşütü deneyimi yaşadı.

Akbaş, Ölüdeniz Hava Oyunları'nda tanıştıkları Gıroux ve Leıbert'ın Türkiye turuna çıkma isteklerini duyduğunda onları ilçeye davet ettiklerini söyledi.

Gıroux ve Leıbert'ı yaklaşık bir haftadır ilçede misafir ettiklerini anlatan Akbaş, misafirlerin bölgeyi çok sevdiğini ve yamaç paraşütü sporu için çok uygun bulduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Zaten yıllardır Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü olarak biz burada emek veriyoruz. Burada havacılığı çok güzel geliştireceğimize inanıyoruz. Bulunduğumuz yerin rakımı 1550 metre. Elbistan rakımından yaklaşık 350 metre yüksekteyiz. Çok daha güzel günler ve yarışmalar yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Her yıl yada iki yılda bir antrenman yapmak için Türkiye'ye geldiğini aktaran Gıroux, Türkiye turuna çıktıklarını ve şuana kadar Antalya, Kayseri, Kapadokya ve Aksaray gibi farklı illerde uçuş yaptıklarını ifade ederek, Elbistan'ı keşfettiklerini ve bir süre dağlarında uçuş yapmayı düşündüklerini dile getirdi.

Hedeflerinin dünyanın her ülkesinde yamaç paraşütü yapmak olduğuna işaret eden Leıbert, şu anda Türkiye dahil 45 ülkede uçuş yaptıklarını dile getirdi.

Rehber Berkay Nal da sporcularla Uluslararası Hava Oyunları Festivali'nde tanıştıklarını ve birlikte Türkiye turuna çıktıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

Onlara rehberlik ediyorum hem bölgeyi keşfediyoruz hem burayı sosyal medyada daha ünlü bir yer haline getirmek istiyoruz hem de burada turizmin ve uçuşun canlanması, burada bu sporun yapılıyor olduğunun anlaşılması için sosyal medyada içerik oluşturmaya çalışıyoruz.