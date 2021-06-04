Elbistan İlçesine arıtma tesisi!

Elbistan İlçesine yapılan arıtma tesisiyle birlikte kanalizasyon alt yapısının büyük bir kısmı yenilenmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Komisyonunun katkılarıyla yapılan Elbistan Arıtma tesisini KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak gezerek incelemeler yaptı.

Yüklenici firma yetkilileriyle çalışma alanını gezen kavak yetkililerden tesis hakkında bilgiler aldı.

ziyaret sonrası aksu haber’e açıklamalarda bulunan kaski genel müdürü ahmet kavak emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.