Elbistan İlçesine arıtma tesisi!
KASKİ tarafından Elbistan ilçesine modern ileri biyolojik arıtma tesisi çalışmaları devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.06.2021, 11:46 04.06.2021, 13:48
Elbistan İlçesine yapılan arıtma tesisiyle birlikte kanalizasyon alt yapısının büyük bir kısmı yenilenmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Komisyonunun katkılarıyla yapılan Elbistan Arıtma tesisini KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak gezerek incelemeler yaptı.
Yüklenici firma yetkilileriyle çalışma alanını gezen kavak yetkililerden tesis hakkında bilgiler aldı.
ziyaret sonrası aksu haber’e açıklamalarda bulunan kaski genel müdürü ahmet kavak emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
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