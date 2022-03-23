Elbistan ilk tekstil fabrikasına kavuşuyor, bin kişiye istihdam sağlanacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, başta İstanbul olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde tekstil atölyesi bulunan Maksem Giyim A.Ş.’nin, Elbistan’a yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği tekstil yatırımı yapacağını söyledi.



Firma genel koordinatörü Ozan İnel ile kameraların karşısına geçen Gürbüz, seçim döneminden bugüne kadar yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi.

Elbistan’ın doğru bir şekilde anlatılmasıyla yatırımcıların kente ilgi göstermeye başladıklarını belirten Gürbüz: Bugün de tekstilci iş adamı Ozan İnel beyefendiyi misafir ettik. Ozan beyin giyim şirketi var. Elbistan Organize Sanayi Bölgesinde 26 bin metrekarelik bir alan aldılar ve tekstil fabrikası kurma kararı aldılar. İşe 300 kişinin eğitimiyle başlayacaklar. Mayıs başı itibariyle 300 kişi istihdam edilecek. Fabrika ise 1 yıl içinde tamamlanıp tam kapasite ile çalışmaya başladığında bin kişilik istihdam oluşturulacak. Bu fabrika büyük markalara üretim yapacak. Ayrıca tamamen ihracatı hedefleyen bir firma. Yatırım alan kalkınan ve büyüyen bir Elbistan’ı yakında göreceğiz. Yaptığımız görüşmelerin sonuçlarını almaya başladık. Şuan Elbistan OSB’de devam eden yatırımlar var. Kısa süre içerisinde üretime başlayacaklar. Tekstil firması da diğerleri için örnek teşkil edecek. Elbistan geleceği parlak bir şehir haline geliyor. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Maksem tekstil Genel Koordinatörü Ozan İnel de yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Güzel daveti için Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkür ediyorum. Elbistan’a yatırımlarımıza başladık. OSB’de 26 dönümlük bir yer aldık ve inşaat işlerimizi başlatıyoruz. Fabrika tamamlanınca da bin kişiye kadar istihdam sağlayacağız. Elbistan için hayırlı olsun. İnşallah daha iyi noktaya hep beraber geliriz. Bizim İstanbul ve diğer büyükşehirlerde fabrikalarımız var ama Elbistan’da bir üs kurmayı hedefliyoruz. Elbistan OSB’ye yatırım yapma kararımızda, Elbistan’da tekstil fabrikasının olmaması ve başkanımızın ısrarı da bizim önceliğimiz oldu. Tam kapasite üretime geçtiğimizde bin kişi istihdam etmeyi öngörüyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Destek ve teşvikleri için belediye başkanımız Mehmet Gürbüz’e bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.