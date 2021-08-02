Elbistan Kangal Mahallesi'nde şebeke çalışmaları devam ediyor

Elbistan İlçesi Kangal Mahallesinde ilave şebeke çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 02.08.2021, 19:29
Elbistan Kangal Mahallesi'nde şebeke çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş il genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu teminine yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Elbistan İlçesi Kangal Mahallesinde içme suyu eksiklikleri gideriliyor. Çalışmalar kapsamında 5.000 metre içme suyu hattı, 100 tonluk depo yapılarak mahalle halkının hizmetine sunulacaktır.​

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