Elbistan Kaymakamı Özkan Demir'den önemli açıklama!

Kaymakam Demir, "İlçemiz merkezindeki bir düğün salonunda yapılan düğün ve öncesindeki kına gecesinden kaynaklı olarak Kovid-19 vaka sayılarında artışlar yaşanmıştır.

İlçe Sağlık Müdürlüğümüz konuyu hassasiyetle takip etmekte, filyasyon ekiplerimiz gerekli bütün saha çalışmalarını yapmaktadır.

Olayla ilgili gerekli tedbirlere uymamak ve kamu sağlığını tehlikeye atmak suçundan, düğün sahipleri ve ilgili işletme hakkında idari ve adli işlemler başlatılarak gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızdan ve işletme sahiplerinden, Kovid -19 konusunda alınmış olan bütün karar ve tedbirlere hassasiyetle uymalarını, sosyal mesafelerini korumalarını ve maske takma kuralına azami gayret göstermelerini, cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları ve kurumlarımıza yardımcı olmaları bakımından konunun hassasiyetine önem gösterilmesini bir kez daha rica ediyoruz." diye konuştu.