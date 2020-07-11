Elbistan Kaymakamı Özkan Demir'den önemli açıklama!
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçede yapılan düğün ve kına gecelerinden kaynaklı Kovid-19 vaka artışları hakkında basın açıklaması yaparak tüm vatandaşlarım maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.
Kaymakam Demir, "İlçemiz merkezindeki bir düğün salonunda yapılan düğün ve öncesindeki kına gecesinden kaynaklı olarak Kovid-19 vaka sayılarında artışlar yaşanmıştır.
İlçe Sağlık Müdürlüğümüz konuyu hassasiyetle takip etmekte, filyasyon ekiplerimiz gerekli bütün saha çalışmalarını yapmaktadır.
Olayla ilgili gerekli tedbirlere uymamak ve kamu sağlığını tehlikeye atmak suçundan, düğün sahipleri ve ilgili işletme hakkında idari ve adli işlemler başlatılarak gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.
Vatandaşlarımızdan ve işletme sahiplerinden, Kovid -19 konusunda alınmış olan bütün karar ve tedbirlere hassasiyetle uymalarını, sosyal mesafelerini korumalarını ve maske takma kuralına azami gayret göstermelerini, cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları ve kurumlarımıza yardımcı olmaları bakımından konunun hassasiyetine önem gösterilmesini bir kez daha rica ediyoruz." diye konuştu.
|İmsak
|03:29
|Güneş
|05:13
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:35
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Burnley
|35
|50
|10. Tottenham
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|35
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Granada
|35
|50
|10. Athletic Bilbao
|35
|48
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|35
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24