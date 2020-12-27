Elbistan Kaymakamlığı'ndan göçük açıklaması

Elbistan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

TKİ Kömür havzasında göçük olduğu haberleriyle ilgil kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Yapılan tespit ve firma yetkililerinden alınan bilgi çerçevesinde , 26.12.2020 günü 23.50 sularında Afşin Çoğulhan-Elbistan Kışla Mahalleleri arasında kalan döküm sahasında kısmi bir göçük cereyan etmiş olduğu; herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.