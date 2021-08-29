Elbistan off-road şenlikleri çekişmeli yarışlara sahne oldu

Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü ile Elbistan Belediyesi’nin birlikte organize ettiği ‘off-road şenlikleri’ çekişmeli yarşalara sahne oldu.

Akşam saatlerinde kente ulaşan sporcular, sabahın erken saatlerinden itibaren yarışların yapılacağı kırsal kalealtı mahallesi ekinözü yol ayrımı üstündeki piste ulaştı.

Off-road yarışları, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ın pistte gösteri sürüşü yapmasıyla start aldı.

Sporseverlerin de yoğun ilgili gösterdiği yarışlarda, kura çekiminin ardından pilotlar İtalyan çukurlarının da yer aldığı pistte zamana karşı yarıştı.

Off-road şenliklerinin kente yeni bir heyecan yaşattığını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentin tanıtımına da önemli katkı sunduğunu söyledi.

Butür organizasyonların kent ekonomisine de önemli katkı sağladığını ifade eden Gürbüz: “Yaklaşık 30 kulüp 50 araç ve 200 civarında sporcumuz yarışlara katıldı. Akdenizden İçanadolu’ya ve Karadeniz’e birçok kentimizden sporcumuz geldi. Şehrimiz için güzel bir etkinlik. Pandemi nedeni ile uzun süre program yapamamıştık. Bundan sonraki süreçte de hem pandeminin olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı kurtarabilmek, hemde bunu birazcık ekonomiye de döndürebilmek adına sosyal kültürel ve sportif etkinlikler planlamıştık. Onların bir etkinliği de bugün şu anda Elbistan’da gerçekleşiyor. Ben şehrimizin tanıtılması adına kent ekonomisi adına ve bu spora gönül vermiş insanlarımızın yaşayacakları adrenalin adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yarışlara katılan ve organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Offroad şenliklerinin ikincisini düzenlemekten mutlu olduklarını belirten Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü Başkanı Galip Şahin de desteklerinden dolayı Elbistan Belediyesi’ne ve yarışlara katılan sporculara teşekkür etti.

Sporcular da, güzel bir parkurda yarışmanın hazzını yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.