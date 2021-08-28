Elbistan off-road şenlikleri kamp ateşinin yakılmasıyla start aldı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen off-road şenlikleri kamp ateşinin yakılmasıyla start aldı. Şenliklere katılmak üzere kente 30 ilden 225 arazi aracı giriş yaparken, 60 aracın 120 pilot ve yardımcı pilot ile yarışlara katılacağı açıklandı.
Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ELOFF) ile ilçe belediyesince birlikte organize edilen off-road şenlikleri start aldı.
Kente giriş yapan yarışmacılar şehir turu atarak vatandaşlarda heyecan uyandırdı. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de kullandığı off-road aracı ile korteje eşlik etti.
Off-road şenlikleri, akşam saatlerinde Kaymakam Özkan Demir,Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve şenliklere katılan spor kulübü başkanlarının kamp ateşini yakmasıyla start aldı.
Kaymakam Özkan demir şenliklere katılan misafirlere hoş geldin ve başarı dileklerini iletti.
Demir yaptığı konuşmada : “Bugün off-road kulübümüzün belediyemizin destekleri ile uzun bir aradan sonra ikincisini düzenlediği off-road şenliklerini icra edeceğiz. İnşallah kentimizin tanıtımına önemli katkıları olacak bu güzel şenliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bütün yarışmacılara başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de: “Bu organizasyon bütün şehrimize aittir. Güzel bir etkinlik olacak. Bir önceki organize yaklaşık 20 bin kişi tarafından takip edilmişti. Bu organize pandeminin etkisinde geçecek ama, biz pandemi kuralları çerçevesinde bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız güven içerisinde yarışları takip edebilecekler. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum.” diye konuştu.
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