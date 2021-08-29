Elbistan Off-Road Şenliklerinde kupalar sahiplerini buldu

Elbistan Belediyesi ile Elbistan Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (ELOFF) tarafından düzenlenen Off-Road şenliklerinde kupalar sahiplerini buldu.

30 ilden 50 araç ve 200 sporcunun katıldığı Off-Road yarışlarında, çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan bazı sürücüler parkurda kalarak zor anlar yaşadı. Zamanla yarışan sporcular, zorlu etaptan en iyi sürede çıkmak için mücadele verdi.

Gün boyu devam eden yarışların sonunda S-1 Klasmanında 1. İskenderun Off-Road kulübünden Murat Sever 2. Niğde Off-Road kulübünden Ümit Kaya, 3. İlk Kurşun Off-Road kulübünden Bülent Vural oldu.

S-2 Klasmanında 1. Niğde Off-Road kulübünden Bülent Özer, 2.Beyşehir Off-Road kulübünden hacı Ali Şam, 3. Osmaniye Off-Road kulübünden Nuri Özdemir oldu.

S-3 Klasmanında 1. Beyşehir Off-Road kulübünden Caner Bal, 2. Kilis Off-Road kulübünden Hakan Bilecen, 3. Gand-Off kulübünden Aykut Esmek oldu.

S-4 Klasmanında ise 1. Tokat Safari kulübünden Mustafa Asker, 2. İçel Off-Road kulübünden Kurtuluş Köroğlu, 3. Gand-Off kulübünden türbeci oldu.



Yarışmada dereceye giren sporculara altın kupa ve plaket ödüllerini belediye başkanı Mehmet gürbüz takdim etti.

Elbistan’ın kültür ve sanatta olduğu gibi sporda da önemli bir konuma gelmeye başladığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz: “Bugün ev sahipliğini yaptığımız Off-Road şenliklerinde çok sayıda sporcumuzu ağırladık. Çocuklarımız, gençlerimiz hatta ileri ki yaştaki sporseverlerimiz heyecanla yarışları takip etti. Kentimiz güzel bir adrenalin yaşadı. Bu etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Etkinlik takvimlerini bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz. Elbistan Off-Road spor kulübü başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İfadelerini kullandı.



S-1 Klasmanı birincisi Murat Sever ile S-3 klasmanında ikinci olan Hakan Bilecan da başarılı bir yarışın ardından dereceye girmenin kendilerini sevindirdiğini belirtti. Yarışmacılar, misafirperverliklerinden dolayı Elbistan halkına teşekkür etti.

Ödül töreninin ardından yarışmacılar memleketlerine doğru yola çıktı.