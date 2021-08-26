Elbistan, Off-Road yarışlarına ev sahipliği yapacak

Elbistan Belediyesi ile Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ELOFF) işbirliğinde düzenlenen Elbistan off-road şenlikleri 28-29 ağustos tarihlerinde şehrin Ekinözü yol kavşağı üst kısmında inşa edilen pistte yapılacak.



Bu tür etkinliklerle kentin tanıtımını sağlamanın yanı sıra kent ekonomisini canlandırmayı da amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hafta sonu yapılacak etkinliklerin on binlerce kişi tarafından izlenmesinin beklendiğini söyledi.



Gürbüz yaptığı değerlendirmede: “Elbistan 28 29 Ağustos tarihlerinde off-road yarışçılarını ağırlayacak. Bir önceki programımızda yaklaşık 20 bin seyirci izlemişti. Bu yıl daha çok izleyici olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 105 yarışçının katılması hedefleniyor. Elbistan’a sosyal ve kültürel anlamda bu tip etkinliklerin çok büyük faydaları var. Ekonomik anlamda da ciddi faydaları var. Biz tüm şehri inşallah yakın civardaki ilçelerle beraber buradaki off-road etkinliklerine davet ediyoruz. Off-road etkinlikleri biliyorsunuz hem yarışlarla ilgili bir takım takip imkanları var, onun dışında da şehre dışarıdan gelen katılımcılarla beraber kentin tanıtım yüzü olacak. Bu anlamda, Elbistan’ın ne kadar gastronomik doğal ve kültürel zenginlikleri varsa onları sergilemeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü Başkanı Galip Şahin de: “Bu hafta sonu yapacağımız yarışmalara yaklaşık 50 ilden 100’e yakın sporcu katılacak. Yarışmacılarımız Cuma gününden itibaren kentimize gelmeye başlayacaklar. Geliş günüyle beraber üç gün sürecek etkinlikler kapsamında Elbistan’ımızın tanıtımı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Parkurumuz İtalyan çukurları ve uçmaları olan, bakıldığında her taraftan görünen bin metrelik bir parkurdur. Güzel anlara yaşanacağını ümit ediyorum. Halkımızı yarışmaları izlemeye davet ediyorum.” diye konuştu.