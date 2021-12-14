Elbistan Öğretmenevinde kalan şahsın cansız bedeni bulundu
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde öğretmenevinde kalan bir vatandaşın cansız bedeni bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2021, 16:16 14.12.2021, 18:15
Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan arkadaş ziyareti için Elbistan’a gelen Ahmet Sarı (45) adlı kişiye ulaşamayan arkadaşları, kontrol etmek için sarının konakladığı Elbistan Öğretmenevi’ne geldi. Kapı açıldığında sarının yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören görevliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Ahmet Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sarı’nın cenazesi polisin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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