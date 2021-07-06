Elbistan, Onikişubat ve Göksun’a 3 köprü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Elbistan, Göksun ve Onikişubat ilçelerinde köprü ve menfezlerdebir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Elbistan ilçesi Tapkırankale Mahallesi’nin girişinde bulunan ve ekonomik ömrü dolduğu için kullanılamaz hale gelen köprü yıkılarak yerine yenisi inşa ediliyor. Temel kazılarına başlanan yeni köprü toplamda 14 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip olacak. Mahallenin girişinde yer alan yapının yenilenmesiyle ilçeye ve kent merkezine ulaşımda kolaylık sağlanacak. Alabalık Üretim Tesisi’nin yer aldığı mahallede ticari faaliyetlerin aksamaması ve lojistiğin devamlılığı için çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Muhtar Mavi’den Hizmet Teşekkürü

Tapkırankale Mahalle Muhtarı İbrahim Mavi çalışmalara ilişkin, “Mahallemizin girişinde bulunan köprü artık ekonomik ömrünü tamamlamıştı ve kullanılamaz hale gelmişti. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyemize başvurduk. Ekipler tarafından gerekli incelemelerin yapılmasının ardından yıkım kararı alındı ve çalışmalar başladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz mahallemize yeni yayla yolu da kazandırıldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” dedi.

O Köprüler de İyileştiriliyor

Köprü yapım çalışmalarının sürdüğü diğer bir nokta ise Göksun. İlçenin Büyükkızılcık Mahallesi’nde araç geçişlerinde yaşanan sorun nedeniyle köprü genişletme çalışmaları yapılıyor. Köprünün genişliği 4 metreden 7 metreye çıkarılarak ulaşımda yaşanan aksaklıkların giderilmesi hedefleniyor. Bir diğer adres olan Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi’nde ise Üçevler mevkiinde bulunan ve yoğun yağışlar sonucu derenin taşmasıyla su baskınlarına uğrayan köprüde yükseltme çalışması gerçekleştiriliyor. Ilıca’ya ulaşım için kullanılan toplamda 22 metre uzunluğa ve 4,5 kilometre genişliğe sahip köprü betonarme çalışmalarla 1,5 metre yükseltilerek su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.