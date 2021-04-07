Elbistan OSB’ de koruma bandı ağaçlandırıldı

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) koruma bandı fidan dikilerek çevrelendi. İş insanlarının birbiri ardına yatırım yaptığı Elbistan OSB, ağaçlandırılarak güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Elbistan’ın daha yeşil bir doğaya kavuşması için başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Elbistan OSB’de de fidan dikimi gerçekleştirildi.

Yüzlerce fidanın toprakla buluşturulduğu aktiviteye Kaymakam Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turgay Ünal, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, OSB Müdürü Sefa Demir, TEMA Vakfı Temsilcisi Fatma Doğuç, STK temsilcileri, belediye görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Elbistan’da son yıllarda ağaçlandırma bilincinin daha da geliştiğine değinen Kaymakam Özkan Demir: “Organize sanayi bölgemizin çevre koruma bandını diktiğimiz fidanlarla ağaçlandırıyoruz. Son yıllarda ağaçlandırmanın önemi biraz daha anlaşılmaya başlandı. Elbistan’ı ağaçlandırılmış, doğa bilinci oluşmuş bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy da yaptığı değerlendirmede, gelişimini sürdüren OSB’nin görünümünün de geliştirilmeye çalıştığını söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ise şehrin yeşile büründürülmesi için girişimlerinin sürdüğünü, birkaç yıl içerisinde ağaçla donatılmış bir Elbistan ortaya çıkacağını söyledi.

OSB Müdürü Sefa Demir de değerlendirmesin, Elbistan organize sanayi bölgesinin koruma bandının fidanlarla donatılarak, sanayi ve yeşilin bir arada yaşayabileceğini gösterdiklerini söyledi.