Elbistan Pınarbaşı caddesinin yenilenmesi vatandaşları mutlu etti

Elbistan’da Pınarbaşı caddesinin alt yapısının yenilenmesinin ardından yolun asfaltla kaplanması memnuniyet yarattı.

Büyükşehir belediyesi, Zeminde çökmelere neden olan malzeme kazılarak yerine uygun malzeme serildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol sıcak karışım asfalt ile kaplandı.

Pınarbaşı caddesinin alt yapı çalışmalarını ardından sıcak asfal ile kaplandığını belirten büyükşehir belediyesi kuzey ilçeler daire başkanı cihan çınar, kazaların önlenmesi için kavşak çalışmalarının da başarılı bir şekilde uygulandığını belirterek, çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

Mahalle muhtarının yanı sıra vatandaşlardan gelen taleplerin büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör tarafından değerlendirildiğini belirten çınar: “Elbistan'da en önemli noktalardan birisi diyebileceğimiz Pınarbaşı Mahallemizdeki büyükşehir belediyemizin yetki ve sorumluluğunda bulunan Pınarbaşı Mesire alanına çıkan birçok farklı altyapı ve şebeke çalışmasının yapılması neticesinde bu yolda ciddi dezenformasyonlar oluşmuş ve yol neredeyse kullanılamaz hale gelmişti. Bu kapsamda bize bu yol ile ilgili başta mahalle muhtarı olmak üzere yanı sıra da vatandaşlardan gelen talepler üzerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör yolun incelenerek gereken çalışmasının yapılması talimatını vermişti. Yaptığımız teknik inceleme neticesinde öncelikle yolun platformunda alt yapısal sorunlar olduğu ve bu sebepten yolda sürekli çökmeler olduğu tespit edilmiştir. Bu sıkıntının ortadan kalkması için yaklaşık 1.2 kilometrelik alanda mevcut zemin 50 cm kazılarak tekrardan zeminin iyileştirilmesi yapıldı. Akabinde Elbistan ilçe belediyesiyle de istişareli ve koordineli çalışarak kısa süre içerisinde bütümlü sıcak karışım asfalt serimi yapıldı. Yanı sıra kaldırım çalışmalarımız, kavşak çalışmaları, levhalama ve yol çizgi çalışmalarını tamamladık. Elbistan'ın gözbebeği diyebileceğimiz Pınarbaşına ait yolumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör tarafından vatandaşın hizmetine sunulmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Elbistan’ımıza hayırlı olsun.

Yolun yapımıyla rahat bir soluk aldıklarını belirten mahalle muhtarı Cemil Karakuş ta: “Bu yol yılladır Elbistan’ın, Elbistanlıların ve dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük bir kaosuydu. Bu yoldan, bu caddeden geçmeye ikrah ediyorlardı. Tabiri caizse bu yolun her çukuruna bir adam saklanırdı. Şükürler olsun yolumuz yapıldı. Emeği geçen herkese başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör olmak üzere, Kuzey İlçeler Daire Başkanımız Cihan Çınar’a, Fen İşleri Müdürümüz Yunus Emre Derinöz’e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Elbistan Belediyesi de bu işi üslendi, Elbistan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e ve tüm mühendis ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de, daha önce çok sıkıntı çektiklerini belirterek “Yol içinde yol arıyorduk, çok kaza oluyordu. Büyükşehir belediye başkanımıza hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.