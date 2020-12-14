Elbistan Polisinden uyuşturucu operasyonu

Elbistan'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzenlediği operasyonla uyuşturucu satısıcı 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak araç ve içindeki 2 kişiye arama yaptı.

Ekipler tarafından yapılan aramada satışa hazır 11 parça esrar, 74 gram metamfetamin adlı kimyasal uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca bu uyuşturucuları tartmak için kullanılan hassas terazi de ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri ve ifadeleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler Elbistan Adliyesine sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanan şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.