Elbistan rengarenk çiçeklerle donatılıyor
Elbistan Belediyesinin seralarında üretilen çiçekler güneşle birlikte yüzünü göstermeye başladı. Kent merkezindeki peyzaj düzenlemesinde kullanılan çiçekler şehre rengârenk güzellik kattı.
Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce bin 500 metre kare serada yetiştirilen çiçekler şehri süslemeye başladı.
Aylarca özenle bakılıp büyütülen çiçekler görsel şölen için şehrin muhtelif yerlerinde hazırlanan alanlara dikiliyor.
Kent merkezindeki refüj ve kavşaklarda yüzünü gösteren rengarenk çiçekler, en çok ta Pınarbaşı ve Kaynarca gönüne yakışıyor.
Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Talip Doğan, kenti çiçeklerle donatacaklarını söyledi.
Doğan yaptığı açıklamada, ““Belediyemiz park ve bahçeler müdürlüğü olarak şehrimizin muhtelif noktalarına halkımızın sosyal alanlarına kış aylarında yaklaşık bin 500 metre kare kapalı alan üzerine kurulu seramızda yetiştirdiğimiz çiçeklerin ekim aşamasındayız. Şu anda kaynarca gölünün etrafını çiçeklendiriyoruz. İlçe merkezinde ve şehrimizin girişlerindeki kavşaklarımızda da çalışa yürütüyoruz. Belediye başkanımız Mehmet Gürbüz’ün önderliğindeki şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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