Elbistan sokaklarında bayram yoğunluğu
Elbistan’da sokaklar bayram alışverişi için doldu taştı. Pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalar nedeni ile sosyal hayattan uzaklaşan vatandaşlar, bayram alışverişini de fırsat bilerek kendilerini sokağa attı.
KAHRAMANMARAŞ 18.07.2021, 10:49 18.07.2021, 13:25
Elbistan’da sokaklar bayram alışverişi için doldu taştı.
Pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalar nedeni ile sosyal hayattan uzaklaşan vatandaşlar, bayram alışverişini fırsata çevirdi.
Elbistan’da cadde ve sokaklarda insan seli yaşandı.
Pandeminin gölgesinde geçen 3 bayramın burukluğundan kurtulmak isteyen vatandaşlar bu bayram maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeden aile ziyareti yapmaya hazırlanıyor.
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