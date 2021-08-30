Elbistan'ta Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı!
Elbistan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
KAHRAMANMARAŞ 30.08.2021, 11:37 30.08.2021, 18:27
Elbistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı programı dolayısı ile Kaymakam Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşı okundu.
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği kutlama mesajı okundu.
Elbistan’daki tören İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü’nün günün anlamına binaen yapılan konuşmayla sona erdi.
Törene katılan resmi erkan, ilçe jandarma komutanlığını da ziyaret ederek kutlamada bulundu.
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