Elbistan Toki konutları hızla yükseliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesinde “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında Elbistan’a inşa edilen 606 konutun inşasında önemli bir mesafe kat edildi.

İnşaatında yüzde 80 oranına yaklaşılan Toki konutları ile Elbistan Devlet Hastanesi ve diş hastanesinin doğal gaz bağlantıları da bu yıl içerisinde yapılacak.

Konutlardaki çalışmaları inceleyen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Elbistan standartlarının üzerinde bir imalat gerçekleştirildiğini söyledi.

Konutların 2022 yılı mayıs ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Tıraş yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile ülke genelinde yapılan Toki konutlarından 606’sı Elbistan’da inşa ediliyor. Grup başkanvekilimiz, Sayın Bakanımız Mahir Ünal’a teşekkür ediyoruz. Görüldüğü gibi inşasına başlanan konutlar neredeyse tamamlanmak üzere. Şu anda yüzde 80 oranında tamamlandı. Biraz önce dairelerimizi gezdik, ses ve ısı yalıtımları ile, kullanılan malzemeler ile Elbistan standartlarının üzerinde bir imalat yapılıyor. Müşavir firmamız takipleri sıkı bir şekilde sürdürüyor. Güçlü bir şantiye firmamız var.

Toki konutlarının yapımıyla beraber şehrimizin girişinde de önemli değişiklikler olacak. Kentimizin girişi gelişmiş bir kente layık bir hale getirilecek.

Bugün Sayın Bakanımız Mahir Ünal güzel bir haber daha verdi. Devlet hastanemiz, diş hastanemiz ve Toki konutlarımızın doğalgaz problemi çözüldü. Bu yıl içerisinde buraların doğalgaz bağlantıları yapılacak.

2022 yılı mayıs ayında hak sahipleri Toki konutlarındaki evlerine taşınabilecekler. Bu sayede kentimizdeki konut sorunu da çözülmüş olacak. Emekleri için AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ediyorum.”