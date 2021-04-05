Elbistan TÜGVA temsilcilinden sert açıklama: “müptezeller”

TÜGVA Elbistan temsilciliği bazı emekli amirallerinde yaptığı açıklayama tepki gösterdi.

AK Parti ilçe Başkanı Ahmet tıraş ve partililerin de destek verdiği programda, cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtı önünde basın açıklaması yapıldı.

TÜGVA Elbistan Temsilcisi Recep Çiftlikli’nin yaptığı basın açıklamasında: “Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır.

15 Temmuz’da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlardır!

Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedbahtlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri meydan !

Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugünde vatan nöbetindeyiz.

Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde “BİN gider BİR döneriz ama ZAFERLE döneriz.” İfadelerine yer verildi.

AK Parti Elbistan ilçe Başkanı Ahmet Tıraş’ta: “Biz Turgut Özal’ın zamanını unutmadık, Erbakan’ın zamanını unutmadık. Bu millet darbelerden usandı. Bir grup çapulcu çıkıp ta seçilmiş cumhurbaşkanının karşısında darbe yapamaz. Herkes edebi ile duracak, adabını bilecek” diye konuştu.

Açıklamanın ardından yüzlerce otomobil ile kentte araç korteji oluşturuldu.