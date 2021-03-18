Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı hoşaf dağıtarak Çanakkale şehitlerini andı

Elbistan Ülkü Ocağı Başkanlığı, 18 MART Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferinin 106. Yıl dönümü dolayısı ile ilçe merkezinde üzüm hoşafı dağıttı.

Çanakkale’de o zor günlerde dedelerimiz üzüm hoşafı ve buğday ekmeği yiyerek açlığa ve dünyaya meydan okudular diyen Elbistan Ülkü Ocağı Başkanı Esat Kılınç yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü. Milletimiz yokluk içinde düşmanla mücadele etmiştir. Birçok cephede günü 1 tas hoşaf ve yarım ekmekle geçirmişlerdir. Bizler de o günkü maneviyatı yaşatabilmek için bir tas hoşaf dağıtarak şehitlerimizi andık.”