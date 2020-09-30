Elbistan Uzunpınar Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 3 kilometrelik yolu bakıma alındı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Elbistan Uzunpınar Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 3 kilometrelik arterde yenileme başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler arterin genişliğini 4,5 metreden 7 metreye çıkaracak. Yolda yapılacak iyileştirmelerle mahalleye ulaşım daha güvenli hale gelecek. Daire Başkanlığından yapılan açıklamada çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.