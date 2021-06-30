Elbistan ve Afşin’de ulaşım yatırımları artarak devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Afşin ve Elbistan ilçelerinde bir dizi yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Afşin ilçesinde bulunan toplamda 24 kilometre uzunluğa sahip Esence – Anzorey – Yazıköy – Çardak grup yolunda asfalt öncesi zemin hazırlığı yapılıyor. Çalışmaların gerçekleştirildiği diğer bir adres olan Elbistan ilçesinde ise Güplüce Mahallesini ilçe merkezine bağlayan ve deforme olduğu için ulaşımda aksaklık meydana getiren toplamda 3 kilometre uzunluğa sahip arterde asfalt sathi kaplama uygulamasını tamamlandı.

"İHTİYAÇLARIMIZ BÜYÜKŞEHİR’LE GİDERİLİYOR"

Elbistan Güplüce Mahalle Muhtarı Nuh Kaya çalışmalara ilişkin, “Göreve geldiğimiz günden itibaren azalarımızla birlikte mahallemizin eksiklerini tespit edip bir rapor halinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e sundum. Mahallemizin su, yol ve kilit parke gibi eksikleri vardı. Özellikle mahallemizin birkaç bölgesinde su sıkıntısı vardı ancak bu sorunumuz Büyükşehir Belediyemiz tarafından giderildi. Ayrıca ilçe merkezi ile olan ulaşımımızı sağlayan arter deforme olduğu için büyük sorun teşkil etmekteydi. Büyükşehir Belediyemiz bu arterimizde de yenileme ve asfalt sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Artık ilçe merkezine ulaşımımızda herhangi bir sorunumuz kalmadı. Çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.