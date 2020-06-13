Elbistan ve Afşin’e 275 milyonluk içme suyu yatırımı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan ve Afşin ilçelerine içme suyu sağlayacak Akdere kaynaklarında incelemelerde bulundu.

İstişare ve Değerlendirme Toplantılarının dördüncüsü için Afşin İlçesine giden Başkan Güngör, burada Elbistan ve Afşin İlçelerinin içme suyunu 100 yıl karşılayacak Akdere kaynağında incelemelerde bulundu.

Başkan Güngör: “275 milyon liralık yatırım”

İnceleme sonrasında bir açıklamada bulunan Başkan Güngör: “Şu anda Elbistan ve Afşin ilçelerimizin 100 yıllık içme suyu problemini ortadan kaldıracak Akdere kaynağında incelemelerde bulunduk. Bu projemiz 275 milyon liralık bir proje olup, üçte biri Avrupa Birliği fonlarından FRIT tarafından geri kalan kısım ise Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden karşılanacak. Şu anda DSİ ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımız başladı. Her iki ilçemize içme suyu sağlayacak Akdere kaynaklarından yaklaşık 150 km. isale hattı ile suyu hemşerilerimize ulaştıracağız. 220 binden fazla nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılayacak bu projemizi üç yıl gibi bir zaman diliminde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her iki ilçemize de hayırlı uğurlu olsun” dedi.