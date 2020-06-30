Elbistan yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam ediyor

Tüm dünyayı saran koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası talep patlaması yaşanan dezenfektan üretimi için Elbistan’a 22 milyon dolar yatırım yapacak olan firma, tesisin hammadde ihtiyacını ise Elbistan toprağında yetişen pancar, mısır ve buğday gibi ürünlerden karşılayacak.

Koronavirüs salgını, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kişisel hijyen ürünlerine olan ilgiyi katbekat artırdı. Virüse karşı sağlığını korumak isteyen insanlar, özellikle antiseptik ve dezenfektan ürünlerine ilgi gösterdi. Bu sektörde faaliyet gösteren bir firma, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki yatırımın ardından 22 milyon dolarlık yeni tesis için Elbistan’ı seçti. Firma yetkilileri Cem Tunçel ve Muhammed Gömük, hammaddeye ulaşım kolaylığı nedeniyle yatırım önceliklerini Elbistan’a verdiklerini söylediler.

Elbistan’da kurulacak tesiste yılda 10 milyon litre dezenfektan üretimi yapacaklarını belirten yatırımcı Cem Tunçel ve Muhammed Gömük, fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını, tesis kurulumuna başladıklarını belirttiler.

En önemli hammadde olan şekerpancarı, buğday ve mısırın, Elbistan’da üretildiğini kaydeden Tunçel ve Gömük, “Enerji kaynaklarına, hammadde zenginliğine sahip olan Elbistan’da dezenfektan üretimi için gerekli her türlü kaynağa erişim kolaylığı bizi bu yatırıma yönlendirdi” diye konuştular.

Dünyayı saran koronavirüs sebebiyle yatırımı bir an önce hızlandırıp üretime başlamak için heyecanlı olduklarının altını çizen Tunçel ve Gömük, ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünü karşılamak için de bölgedeki genç ve işsizler için işbaşı eğitim programları düzenleyeceklerini aktardılar.

Bu sayede bölgede iş imkanı oluşturup, istihdamı arttıracaklarının da sözünü veren yatırımcılar, “Şekerpancarı atığından, buğday ve mısırdan dezenfektan üretimi yapılacak olan tesisimizde yıllık 10 milyon litre kapasite ile üretim planlanıyor. Üretilecek dezenfektan gibi ürünler ambalajlanarak sağlık ve temizlik sektörüne arz edilecek” dediler.