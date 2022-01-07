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Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı

Elbistan’da ilçe Belediyesi ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla inşa edilen yaklaşık bin 300 yetim çocuğun faydalanması planlanan Yetim Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı.

KAHRAMANMARAŞ 07.01.2022, 16:54 07.01.2022, 17:57
Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı
Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün büyük önem verdiği yetim koordinasyon merkezi hizmete açıldı.

Elbistan Belediyesi ile hayırsever vatandaşların iş birliğinde inşa edilen yetim koordinasyon merkezinin ilçedeki yaklaşık bin 300 çocuğa hizmet vermesi planlanıyor.

Şehit Er İsrafil Kargı Parkı içerisinde yapılan yetim koordinasyon merkezinin açılışına, Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Halil Köse, Belediye Meclis Üyeleri, Yetim Çocukları ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Bölgenin en büyük, Türkiye’nin ise ikinci büyük olma özelliğini taşıyan Yetim Koordinasyon Merkezinin açılışında konuşan Belediye Başkan Mehmet Gürbüz, “Yetimler, müminin Hacer-ül Esved taşıdır” ifadesini kullandı.

Başkan Gürbüz: “Elbistan Belediyesi olarak, hayırseverlerimizin katkılarıyla hayata geçirdiğimiz Yetim Koordinasyon Merkezimizin açılışını yapmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada, duvarı, çatısı, penceresi ve odası olan bir yapıyı değil; bize emanet olan yetimlerimizin mahzun kalbini sevgiyle ve şefkatle kuşatacak bir yuvanın kapılarından gireceğiz. ‘Yetimler, müminin Hacer-ül Esved taşıdır’ şiarıyla göz nurumuz olan yetimlerimiz için birçok sosyal ve kültürel etkinliklerin yer aldığı güzel ve anlamlı bir projede yer almak çok özel bir duygu. 

Elbistan konaklarından esinlenerek hayırseverlerimizin desteği ile açılışını gerçekleştirdiğimiz yetim koordinasyon merkezimizden bin 300 çocuğumuz yararlanacak. Yetim koordinasyon merkezinde, çocuklar için eğitici etkinlik alanları, sinema ve müzik odası, beceri atölyesi, oyun bölümleri yer alacak. Onlar için her şeyin düşünüldüğü bu merkezde, yetim gönüllerini çepeçevre saracak birçok faaliyet imkânı sunacağız. Tüm evlatlarımızın mutlu, güzel ve sağlıklı bir hayat yaşaması hepimizin temel gayesidir. Elbistan Belediyesi olarak çocuklarımızın hayatına katkı sunacak bütün projeleri önemsiyoruz. Elbistan’ı yönetirken; 7’den 70’e toplumun tümünü kucaklayacak projelerle gönüllere dokunmayı da en önemli görev olarak addediyoruz. 

Biz, Elbistan’ı mutlu insanların şehri haline dönüştürme gayretindeyiz. İşte bu yuva da mutluluğu en çok hak eden yetim çocuklarımızın da yüzünü güldürecek, onların yaşamlarına özel dokunuşlara ev sahipliği yapacak. Yetim koordinasyon merkezimiz ile sosyal belediyecilik hizmetlerimizi de farklı boyuta taşımış olduk. Çocuklarımızın gözlerindeki tebessümü şimdiden görebiliyorum. Biz onların gönüllerini asla üşütmeyeceğiz. Onların sevinçlerine ortak olup gözümüzün nuru gibi görerek koruyup kollayacağız” ifadelerini kullandı.

Programda yetim koordinasyon merkezinin yapımına destek sağlayan hayırseverlere plaket takdim edildi.

Yetim Koordinasyon Merkezi dualar eşliğinde kurdele kesilerek hizmete açıldı.

#Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi #Kahramanmaraş #Elbistan
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