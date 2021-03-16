Elbistan’a Atık Su Arıtma Tesisi Yapılacak

Kahramanmaraş’a kazandırdığı modern Atık Su Arıtma Tesisleriyle şehri sağlıklı bir çevreye dönüştüren KASKİ Genel Müdürlüğü, yüzde 80'i Avrupa Birliği hibesi olan 18 Milyon Euro maliyetli Elbistan Atık Su Projesinin inşaat çalışmalarına devam ediyor.

Enerji geri dönüşüm ile koku giderim ünitesi tesislerinin de bulunduğu ileri biyolojik arıtma tesisinin 2022 yılının sonuna doğru bitirilmesi hedefleniyor. Tesisin tamamlanarak işletmeye alınmasıyla birlikte Elbistan ve çevresinin atık sudan kaynaklı kirliliği önlenmiş olacaktır.